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«مفتي المملكة» يوضح حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

«مفتي المملكة» يوضح حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام، حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله، عبر صفحة “الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء” الرسمية على تويتر: “لا أصل لها، ولم يرد نص صريح في هذا الموضوع لأن بعضهم يرى أن ليلة النصف من شعبان ليلة تقسم فيها الأرزاق والآجال وهذا خطأ”.

وتابع “المفتي” قائلاً:”ليلة النصف من شعبان فليس لها قياما يخصها ولا صياما ليوم الخامس عشر من شعبان”، مشددا على أن شعبان يستحب أن يصام في أكثره أو معظمه أما تخصيصه باليوم الخامس عشر لكونه اليوم الخامس عشر هذا خطأ.

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