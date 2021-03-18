«الصحة» تنفي وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا بالطائف

تواصل – فريق التحرير:
نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة مواطن بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الطائف.
وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″رداً على استفسارات بهذا الشأن:”نفيدكم بأنه لم يتم رصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا”، مشددة على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين لهم دوام الصحة و العافية.
وأضافت: “شكراً لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الشائعات المتداولة بما يخص اللقاحات”.
شكرا لكم لإعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الاشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات.
ونفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) و تشدد الوزارة على الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة و العافية.https://t.co/9Nq8ZqnpZO
— الصحة_937 (@SaudiMOH937)March 18, 2021