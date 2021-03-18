الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» تنفي وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا بالطائف

«الصحة» تنفي وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح كورونا بالطائف
0

تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة مواطن بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الطائف.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″رداً على استفسارات بهذا الشأن:”نفيدكم بأنه لم يتم رصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا”، مشددة على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين لهم دوام الصحة و العافية.

وأضافت: “شكراً لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الشائعات المتداولة بما يخص اللقاحات”.

مواد ذات صلة

هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟.. «مفتي المملكة» يحسم الجدل

هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟.. «مفتي المملكة» يحسم الجدل

ضبط مروجّي إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا.. و«الصحة» تؤكد: الحجز مجاناً للجميع

ضبط مروجّي إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا.. و«الصحة» تؤكد: الحجز مجاناً للجميع

«الصحة»: تمديد العمل لـ24 ساعة في مركز لقاحات «كورونا» بمعارض الرياض

«الصحة»: تمديد العمل لـ24 ساعة في مركز لقاحات «كورونا» بمعارض الرياض

«الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

«الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>