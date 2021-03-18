تعرف على مواعيد فتح وإغلاق المسجد النبوي خلال شهر رمضان

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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس، مواعيد فتح وإغلاق المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك.

وقالت شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها في “تويتر”، إنه سيتم إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يستمر ة.

وأضافت وكالة شؤون المسجد النبوي، أنه يتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.