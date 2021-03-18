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جزاء الإحسان.. شاب مصاب بشلل نصفي يطعم عصفوراً فيستعيد الحركة (فيديو)

جزاء الإحسان.. شاب مصاب بشلل نصفي يطعم عصفوراً فيستعيد الحركة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} آية كريمة من سورة الرحمن تلخص قصة هذا الشاب صغير السن، الذي كان يعاني من شلل نصفي، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يطعم عصفوراً، ليتمكن بعد ذلك الشاب من استعادة الحركة والتعافي بفضل الله.

وقال الشاب يروي قصته مع العصفور: “كان عندي شلل نصفي بالكامل، وما أقدر أحرك نصفي بالكامل، ووضعت في أحد الأيام، وكان يوم شديد الحرارة وقت الظهر، وضعت أكل وبذور وماء بارد على الشباك، كان الشباك بجوار الفراش”.

وأضاف الشاب: “نمت قليلاً، وعندما استيقظت وجدت عصفوراً يأكل من هذا الأكل، وقلت حينها اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم إني أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا ربي أعطني مثل ما أعطيت هذا الطير، ما لي أحد إلا أنت يا الله”.

وتابع الشاب قائلاً: “والله كلما نقر الطير أشعر بنقر في جسمي كله، وتحرك جسدي بالكامل بعدها، من أوله لأخره بفض الله جل جلاله ولطفه وكرمه سبحانه وتعالى”.

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