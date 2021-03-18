بشرى سارة.. أوروبا تصدر قرارها النهائي بشأن «لقاح أسترازينيكا»

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا غير مرتبط بالمخاطر الإجمالية المتزايدة للجلطات، وأن الفوائد تفوق المخاطر.

وجاء إعلان الوكالة الأوروبية بعد ساعات من إعلان وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، عن سلامة اللقاح.

وقالت الوكالة الأوروبية إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وكانت دول أوروبية قد علقت استخدام لقاح “أوكسفورد-أسترازينيكا” مؤقتا بعد الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات بجلطات دموية بين أشخاص حصلوا مؤخرا على جرعة من اللقاح.ومن بين الدول التي علقت استخدامه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق مخاطره، موصية بمواصلة حملات التطعيم.