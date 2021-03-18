الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بشرى سارة.. أوروبا تصدر قرارها النهائي بشأن «لقاح أسترازينيكا»

بشرى سارة.. أوروبا تصدر قرارها النهائي بشأن «لقاح أسترازينيكا»
0

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا غير مرتبط بالمخاطر الإجمالية المتزايدة للجلطات، وأن الفوائد تفوق المخاطر.

وجاء إعلان الوكالة الأوروبية بعد ساعات من إعلان وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، عن سلامة اللقاح.

وقالت الوكالة الأوروبية إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وكانت دول أوروبية قد علقت استخدام لقاح “أوكسفورد-أسترازينيكا” مؤقتا بعد الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات بجلطات دموية بين أشخاص حصلوا مؤخرا على جرعة من اللقاح.ومن بين الدول التي علقت استخدامه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق مخاطره، موصية بمواصلة حملات التطعيم.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 381 إصابة جديدة و6 وفيات و240 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 381 إصابة جديدة و6 وفيات و240 حالة تعافي

هل يجب سداد مخالفة الكمامة لاستخراج رخصة القيادة؟.. «المرور» يجيب

هل يجب سداد مخالفة الكمامة لاستخراج رخصة القيادة؟.. «المرور» يجيب

«الصحة العالمية» تصدر توصياتها بشأن استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

«الصحة العالمية» تصدر توصياتها بشأن استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 393 إصابة جديدة و7 وفيات و231 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 393 إصابة جديدة و7 وفيات و231 حالة تعافي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>