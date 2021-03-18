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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن (Doyof Al Rahman)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– مهندس بيانات أول.

(Senior Data Engineer)

المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو علوم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة العملية في تخصصات إدارة البيانات بما في ذلك (تكامل البيانات، والنمذجة، والتحسين، وجودة البيانات) و / أو مجالات أخرى ذات صلة مباشرة بمسؤوليات ومهام هندسة البيانات.

– قدرة قوية على تصميم وبناء وإدارة خطوط أنابيب البيانات لهياكل البيانات التي تشمل تحويل البيانات ونماذج البيانات والمخططات والبيانات الوصفية وإدارة عبء العمل.
– القدرة على العمل مع كل من تكنولوجيا المعلومات والأعمال في دمج التحليلات وعلوم البيانات في العمليات التجارية وسير العمل.

رابط التقديم:

– وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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