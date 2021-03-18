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توقعات طقس الجمعة.. مستقر بمعظم المناطق ومكة وطريف تسجلان أقل وأعلى درجة حرارة

توقعات طقس الجمعة.. مستقر بمعظم المناطق ومكة وطريف تسجلان أقل وأعلى درجة حرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج
من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 39 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 6 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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