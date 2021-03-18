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5 شائعات مغلوطة عن طرق توفير وقود السيارات.. إليكم الحقيقة

5 شائعات مغلوطة عن طرق توفير وقود السيارات.. إليكم الحقيقة
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تواصل – فريق التحرير:

يرغب سائقو السيارات بالطبع في توفير الوقود الذي تستهلكه سياراتهم، ويسعى كثيرون وراء البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك، إلا أنهم يتعرضون لمعلومات ونصائح يمكن أن توصف بأنها خاطئة بدرجة كبيرة.

 أبرز المعلومات والنصائح المضللة التي يدعي مروجوها أنها توفر الوقود

1. استخدام الوقود الممتاز بدلا من العادي، لأنه رغم أفضلية استخدام الوقود الممتاز فإن الوقود العادي لا يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات.

1. استخدام الوقود الممتاز بدلا من العادي، لأنه رغم أفضلية استخدام الوقود الممتاز فإن الوقود العادي لا يؤثر على عمل محركات العد

2- نفخ الإطارات بشكل كبير يقلل من الاحتكاك بالأرض ما يوفر استهلاك الوقود، والصحيح أن ذلك لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل من فعالية المكابح، ويزيد من مخاطر الانزلاق بشكل كبير.

2- نفخ الإطارات بشكل كبير يقلل من الاحتكاك بالأرض ما يوفر استهلاك الوقود، والصحيح أن ذلك لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل

3- عدم استخدام المكيف يوفر الوقود، وهذا أيضا غير صحيح، فاستخدام المكيف بدلا من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر.

3- عدم استخدام المكيف يوفر الوقود، وهذا أيضا غير صحيح، فاستخدام المكيف بدلا من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر

4- تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر الكثير من المال، والحقيقة أن تلك الأجهزة لا تؤثر على الاستهلاك بتاتا، بل قد يكون شراؤها عبئا ماليا.

4- تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر الكثير من المال، والحقيقة أن تلك الأجهزة لا تؤثر على الاستهلاك بتاتا، بل قد يكو

5- تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من استهلاك الوقود، إلا أن الصحيح هو أن محركات السيارات الحديثة بها حساسات تنظف وتعدل تدفق الهواء، ما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفا.

5- تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من استهلاك الوقود، إلا أن الصحيح هو أن محركات السيارات الحديثة بها حساسات تنظف وتع

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