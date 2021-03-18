5 شائعات مغلوطة عن طرق توفير وقود السيارات.. إليكم الحقيقة

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يرغب سائقو السيارات بالطبع في توفير الوقود الذي تستهلكه سياراتهم، ويسعى كثيرون وراء البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك، إلا أنهم يتعرضون لمعلومات ونصائح يمكن أن توصف بأنها خاطئة بدرجة كبيرة.
أبرز المعلومات والنصائح المضللة التي يدعي مروجوها أنها توفر الوقود
1. استخدام الوقود الممتاز بدلا من العادي، لأنه رغم أفضلية استخدام الوقود الممتاز فإن الوقود العادي لا يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات.
2- نفخ الإطارات بشكل كبير يقلل من الاحتكاك بالأرض ما يوفر استهلاك الوقود، والصحيح أن ذلك لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل من فعالية المكابح، ويزيد من مخاطر الانزلاق بشكل كبير.
3- عدم استخدام المكيف يوفر الوقود، وهذا أيضا غير صحيح، فاستخدام المكيف بدلا من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر.
4- تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر الكثير من المال، والحقيقة أن تلك الأجهزة لا تؤثر على الاستهلاك بتاتا، بل قد يكون شراؤها عبئا ماليا.
5- تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من استهلاك الوقود، إلا أن الصحيح هو أن محركات السيارات الحديثة بها حساسات تنظف وتعدل تدفق الهواء، ما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفا.