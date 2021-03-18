5 شائعات مغلوطة عن طرق توفير وقود السيارات.. إليكم الحقيقة

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يرغب سائقو السيارات بالطبع في توفير الوقود الذي تستهلكه سياراتهم، ويسعى كثيرون وراء البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك، إلا أنهم يتعرضون لمعلومات ونصائح يمكن أن توصف بأنها خاطئة بدرجة كبيرة.

أبرز المعلومات والنصائح المضللة التي يدعي مروجوها أنها توفر الوقود