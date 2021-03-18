مختص: الدورات التدريبية تكسبك المعرفة ولا تمطرك بالأموال.. احذر دعوات الثراء السريع

توصل – فريق التحرير:

حذر سمير الجنيد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏متخصص بتقنية المعلومات، من ادعاءات بعض الجهات أو الأشخاص بشأن إمكانية تحقيق الثراء من خلال دورة تدريبية أو برنامج تدريبي.

وقال الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”: إن الدورات التدريبية والمحاضرات تكسبك المعرفة والعلم، ولا تمطر عليك الأموال والمشاريع.

وتابع سمير الجنيد: “إن الأموال التي ستدفعها ستكون استثمار معرفي وعلمي، فلا تنتظر من مقدم الدورة أن يقدم لك مشروع الأحلام في طبق من ذهب”.

وحذر الجنيد من دعاوى الثراء السريع، قائلا: “لا تصدق من يدعي أنه سيحقق لك الثراء السريع من خلال (دورة)!”.