مختص: الدورات التدريبية تكسبك المعرفة ولا تمطرك بالأموال.. احذر دعوات الثراء السريع

توصل – فريق التحرير:
حذر سمير الجنيد متخصص بتقنية المعلومات، من ادعاءات بعض الجهات أو الأشخاص بشأن إمكانية تحقيق الثراء من خلال دورة تدريبية أو برنامج تدريبي.
وقال الجنيد، عبر حسابه في “تويتر”: إن الدورات التدريبية والمحاضرات تكسبك المعرفة والعلم، ولا تمطر عليك الأموال والمشاريع.
وتابع سمير الجنيد: “إن الأموال التي ستدفعها ستكون استثمار معرفي وعلمي، فلا تنتظر من مقدم الدورة أن يقدم لك مشروع الأحلام في طبق من ذهب”.
وحذر الجنيد من دعاوى الثراء السريع، قائلا: “لا تصدق من يدعي أنه سيحقق لك الثراء السريع من خلال (دورة)!”.
الدورات التدريبية والمحاضرات
✔️تكسبك المعرفة والعلم
❌ولا تمطرك بالأموال والمشاريع
فالأموال التي ستدفعها ستكون استثمار معرفي وعلمي
فلا تنتظر من مقدم الدورة أن يقدم لك مشروع الأحلام في طبق من ذهب
لاتصدق من يدعي أنه سيحقق لك الثراء السريع من خلال (دورة)!
— سمير الجنيد (@SamirJunaid)March 17, 2021