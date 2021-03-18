تطبيق «بلغني الإسلام».. تجربة فريدة لاستغلال التكنولوجيا في الدعوة للإسلام

تواصل – فريق التحرير:

تطورت الدعوة للإسلام بتطور العصر ووسائل التقنية الحديثة، ويعد تطبيق “بلغني الإسلام” خير دليل على مواكبة الدعوة والإرشاد واستفادتها من التقدم التقني الهائل.

و”بلغني الإسلام” تطبيق يتوفر لجميع الهواتف الذكية على متجري “جوجل بلاي” و”أبل ستور”، كما يتوفر في التطبيق كافة اللغات العالمية الحية، ويملك الدعاة القائمين عليه خبرات وقدرات وإمكانات عالية في الدعوة إلى الله، وفق المنهج الصحيح الذي دعا إليه الرسول صَلى الله عليه وسلم.

بداية المشروع

دشن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة غرب العاصمة الرياض تطبيق جوال “بلغني الإسلام” أحد أشهر مشاريع المكتب في المجال الدعوي.

وبداية مشروع “بلغني الإسلام” كانت تقليدية ولكن مع الإقبال الذي شهده المشروع وتزايد دخول غير المسلمين بالإسلام ومع دخول التقنية في مجال الدعوة تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة التقنية في المملكة وتم بناء التطبيق برعاية واحد من رجال الأعمال المحسنين وتشغيله تجريبياً ومعالجة بعض الثغرات.

ويُعد المشروع الذي انطلق في عام ١٤٢٩هــ أحد المشاريع المتخصصة في تعريف غير المسلمين بالدين الإسلامي من شتى المعمورة عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان نواة لعمل متكامل ومشروعاً متميزاً تمثل في تطبيق جوال “بلغني الإسلام”.

تجارب مميزة

وأكد الشيخ الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد، الرئيس التنفيذي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة غرب العاصمة السعودية الرياض، على نجاح التجربة، مستشهدا بأحد الأوربيين الذين تم التواصل معهم عبر جوال بلغني الإسلام وأشهر إسلامه بعد ٥ دقائق من دعوته.

كما استشهد بقصة أحد رعاة الأغنام الذي يسكن في منطقة صحراوية ما بين محافظتي عفيف وظُلم وتم دعوته بالجوال وأشهر أسلامه بفضل الله واستخدام التقنية في الدعوة، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي استثمرت أوقات الدعاة ووفرت الكثير من الجهد والمال والوقت في الدعوة إلى الله.

خطوات التسجيل

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لكيفية دعوة غير المسلمين عبر تطبيق “بلغني الإسلام”.

وأوضح المقطع المتداول والذي نشره الدكتور عبدالله بن محمد السنبل، عبر حسابه على “تويتر” خطوات تسجيل غير المسلم بالتطبيق، المتوفر على متجري “جوجل بلاي” و”أبل ستور”، لدعوته لدخول الإسلام من خلال الخطوات التالية:-

-تنزيل تطبيق “بلغني الإسلام” على الهاتف

-الضغط على التطبيق ثم الوصول إلى بلغني عن الإسلام

-ثم كتابة اسم الشخص المراد دعوته ورقم الهاتف ولغته وديانته

-وعقب ذلك تصل رسالة إلى المستخدم حال إشهار الشخص إسلامه

تطبيق "بلِّغني الإسلام" لدعوة غير المسلمينpic.twitter.com/HqRQNqdDsB — عبدالله بن محمد السنبل (@amssonbul)March 18, 2021

يُذكر أن المشروع يهدف إلى دعوة الجاليات الغير مسلمة بالمملكة إلى الإسلام عبر التطبيق، ومساعدة من يرغب في الإسلام أو التعريف به، والعناية بالمسلمين الجدد وغرس القيم الإسلامية وتطبيق تعاليم الاسلام، إضافة إلى الاستثمار في تأهيل وتفعيل الطاقات البشرية لخدمة الإسلام ونشر رسالته، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة لتبليغ الإسلام لغير المسلمين في المملكة والعالم من خلال الهاتف وباستخدام كوادر شرعية وفنية مؤهلة، وتدريب كوادر جديدة من الدعاة لتوسيع نطاق المشروع لعمل الدعاة داخل المملكة وخارجها.

روابط التحميل

ويمكن تحميل تطبيق “بلغني الإسلام” من المتاجر الإلكترونية وفتح حساب للمستخدم وإرسال معلومات غير المسلم من خلال التطبيق ليتولى دعاة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة في الرياض، بدعوة الشخص ومتابعته حتى إسلامه وإبلاغ صاحب الحساب بكل المستجدات لينال الأجر والمثوبة من الله.

ويهدف المشروع إلى دعوة الجاليات الغير مسلمة بالمملكة إلى الإسلام عبر التطبيق، ومساعدة من يرغب في الإسلام أو التعريف به، والعناية بالمسلمين الجدد وغرس القيم الإسلامية وتطبيق تعاليم الإسلام، إضافة إلى الاستثمار في تأهيل وتفعيل الطاقات البشرية لخدمة الإسلام ونشر رسالته، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة لتبليغ الإسلام لغير المسلمين في المملكة والعالم من خلال الهاتف وباستخدام كوادر شرعية وفنية مؤهلة، وتدريب كوادر جديدة من الدعاة لتوسيع نطاق المشروع لعمل الدعاة داخل المملكة وخارجها.

رابط التحميل لأجهزة أندرويد(هنا)

رابط التحميل لأجهزة آيفون (هنا)