الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الزكاة والدخل» تحدد الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية (فيديو)

«الزكاة والدخل» تحدد الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الغرامات تتمثل في الإعفاء من الغرامات المرتبطة بإقرارات ضريبية واجبة التقديم للهيئة في أو بعد 21 يناير 2021.

كما لا تشمل الإعفاءات الغرامات الأخرى المفروضة على المكلف بخلاف الغرامات المرتبطة بالإقرارات مثل غرامة التأخير في التسجيل أو عدم إصدار فاتورة ضريبية صحيحة، أو غرامات الفحص الميداني، أو التهرب الضريبي، وغير ذلك من المخالفات.

مواد ذات صلة

خطوات تسجيل المتاجر الإلكترونية في الموقع الإلكتروني «الزكاة والدخل» (فيديو)

خطوات تسجيل المتاجر الإلكترونية في الموقع الإلكتروني «الزكاة والدخل» (فيديو)

«الزكاة والدخل» تكشف عن حجم المكافآت المقدمة للمُبلغين عن المخالفات الضريبية

«الزكاة والدخل» تكشف عن حجم المكافآت المقدمة للمُبلغين عن المخالفات الضريبية

تنويه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن مبادرة إلغاء الغرامات

تنويه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن مبادرة إلغاء الغرامات

تعرف على خطوات رفع إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

تعرف على خطوات رفع إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>