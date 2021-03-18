«الرويلي» يرعى ختام مسابقتي القوات المسلحة وجمعية الأمير سلطان للأبناء لحفظ القرآن الكريم

تواصل – أحمد المحلي:

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم اختتام مسابقة جائزتي القوات المسلحة المحلية السادسة لحفظ القرآن الكريم وجمعية الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم الثامنة للأبناء.

وكان في استقبال الفريق أول الرويلي لدى حضوره فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني ومديرو إدارات الشؤون الدينية في القوات المسلحة.

وبُدء حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى المشرف العام على الجائزة كلمة رحب فيها برئيس هيئة الأركان العامة والحضور مشيرا إلى أن العناية بالقرآن الكريم تعد من أعظم القربات الموجبة بإذن الله للفوز بجنات النعيم .

ونوه باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-بالقرآن الكريم ، مثمناً دورهما بإقامة مثل هذه المسابقات التي تميزت بأنها في رحاب القرآن الكريم وخصصت للعسكريين .

وأشار إلى أن المسابقتين هذا العام شهدت حضوراً متميزاً وتنافساً قوياً بين المتسابقين لتحقيق المراكز المتقدمة والظفر بالجوائز ، ثم شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن المسابقة يحكي مسيرة المسابقة حتى دورتها الحالية.

عقب ذلك أعلنت أسماء الفائزين بالمسابقتين وتفضل رئيس هيئة الأركان العامة بتوزيع الجوائز عليهم بواقع خمسة فائزين لكل فرع .

وفي نهاية الحفل قدم فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة ،المشرف العام على الجائزة، درعاً تذكارياً لرئيس هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة.