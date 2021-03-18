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بالفيديو.. حلقات تحفيظ القرآن تُمكن طفلاً سعودياً من التحدث باللغة العربية

بالفيديو.. حلقات تحفيظ القرآن تُمكن طفلاً سعودياً من التحدث باللغة العربية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن طفل سعودي ولد بالعاصمة البريطانية لندن من إتقان التحدث باللغة العربية بفضل حرصه على حضور دروس حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وأكد الطفل علي محمد أمين السادة البالغ من العمر ٩ سنوات، أنه تمكن من التحدث بالعربية من خلال التعلم في حلقات أشبال القرآن، معرباً عن امتنانه بحضور حلقات القرآن الكريم والتي ساهمت في حفظه أجزاء من كتاب الله بل والتحدث باللغة العربية كونه وجد صعوبة في تعلمها منذ قدومه للمملكة.

وعن قصته في الحلقات يقول والده: “لم يعرف “علي” العربية إلا عندما بلغ سن السادسة فقد كان يتحدث الإنجليزية فقط ولديه صعوبة في تعلم ونطق العربية، ولكن ما إن انضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن أحد برامج جمعية خيركم بجدة حتى تعلم بعض أحكام التجويد، وبدأ الحفظ فتفاجأنا بإجادته الحديث والكتاب باللغة العربية -ولله الحمد-“.

وأشار والد الطفل إلى أن القرآن جعل أبنائه متفوقين، فابنته فاطمة متفوقة دراسياً وفازت في مسابقة سورة الفاتحة في رمضان الماضي، وابنه “علي” متفوق على مستوى الدراسة والحلقات كذلك.

ولفت إلى أن ابنه “على” يحفظ خمسة أجزاء، وقد اختبر في ثلاثة فروع سابقة وحصل على تقدير 100%، كما حصل مؤخراً على ميدالية عالمية في مسابقة الكانجارو للرياضيات، وتم ترشيحه من قبل المدرسة لدخول مقياس موهبة وينتظر النتائج في أبريل المقبل.

من جهته، بيّن معلمه في الحلقات عن بعد الأستاذ محمد علي أحمد، أن الطفل “علي” من أكثر الطلاب تميزاً في حلقته فهو جاد في الحضور والتعلم، مما جعله متفوقاً في حفظ القرآن والمسابقات القرآنية التي تقام في المملكة، ويشارك في برامج الموهوبين لجمعية خيركم، كما أن له تسجيلاً صوتياً لجزء عمّ ومتوفر في المكتبة الصوتية.

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