بخطوات سهلة.. طريقة دعوة شخص لاعتناق الإسلام عبر تطبيق «بلغني الإسلام» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لكيفية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام عبر تطبيق “بلغني الإسلام”.

وأوضح المقطع المتداول والذي نشره الدكتور عبدالله بن محمد السنبل، عبر حسابه على “تويتر”، خطوات تسجيل غير المسلم بالتطبيق، المتوفر على متجري “جوجل بلاي” و”أبل ستور”، لدعوته لدخول الإسلام من خلال الخطوات التالية:-

-تنزيل تطبيق “بلغني الإسلام” على الهاتف

-الضغط على التطبيق ثم الوصول إلى بلغني عن الإسلام

-ثم كتابة اسم الشخص المراد دعوته ورقم الهاتف ولغته وديانته

-وعقب ذلك تصل رسالة إلى المستخدم حال إشهار الشخص إسلامه

يذكر أن تطبيق “بلغني الإسلام” يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية وفتح حساب للمستخدم وإرسال معلومات غير المسلم من خلال التطبيق ليتولى دعاة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة في الرياض، بدعوة الشخص ومتابعته حتى إسلامه وإبلاغ صاحب الحساب بكل المستجدات لينال الأجر والمثوبة من الله.

ويهدف المشروع إلى دعوة الجاليات الغير مسلمة بالمملكة إلى الإسلام عبر التطبيق، ومساعدة من يرغب في الإسلام أو التعريف به، والعناية بالمسلمين الجدد وغرس القيم الإسلامية وتطبيق تعاليم الإسلام، إضافة إلى الاستثمار في تأهيل وتفعيل الطاقات البشرية لخدمة الإسلام ونشر رسالته، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة لتبليغ الإسلام لغير المسلمين في المملكة والعالم من خلال الهاتف وباستخدام كوادر شرعية وفنية مؤهلة، وتدريب كوادر جديدة من الدعاة لتوسيع نطاق المشروع لعمل الدعاة داخل المملكة وخارجها.

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