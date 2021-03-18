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الذهب يلامس أعلى مستوي في أسبوعين ليسجل 1750.8 دولار للأونصة

الذهب يلامس أعلى مستوي في أسبوعين ليسجل 1750.8 دولار للأونصة
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 تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1750.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس الجاري عند 1755.25 دولار.

فيما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1749.80 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2599.75 دولار للأونصة، ليواصل ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ الثاني من مارس 2020 بعد أن خفضت الشركة الروسية “نورنيكل”، أكبر منتج للمعدن، توقعاتها للإنتاج.

 بينما زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26.49 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1214.55 دولار للأونصة.

 

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