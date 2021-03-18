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جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا.. رابط وموعد التقديم

جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدراسات العليا.. رابط وموعد التقديم
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2021 ــ 2022م، عبر صفحة القبول بموقع الجامعة الإلكترونيwww.nauss.edu.saابتدءًا من الأحد القادم.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور طارق بن صالح الريّس أن آخر موعد للتقديم 8 أبريل 2021م، والتي تشمل العديد من البرامج في درجة الماجستير منها، برنامج الآداب في النزاهة المالية، وبرنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، برنامج الآداب في علم الجريمة، برنامج العلوم في الأدلة الجنائية، وبرنامج العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي الجنائي، بالإضافة إلى برامج درجة الدبلوم العالي تشمل برنامج تحليل السموم والمخدرات، إلى جانب برنامج الجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي الجنائي.

 

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