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مصادر: مكافأة إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال جائحة «كورونا»

مصادر: مكافأة إضافية للعاملين بالعنايات المركزة خلال جائحة «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، عن منح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعةصلاحيات صرف مكافأة إضافية للعاملين بوحدات العناية المركزة خلال جائحة كورونا.

وأكدت المصادر أن إعطاء المكافآت سيكون إضافة إلى المكافأة المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٦ في ٢٨/٨/١٤٤١ وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ١/٩/٢٠٢٠ أو حتى انتهاء الجائحة- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأوضحت المصادر أنه سيتم الصرف للفئات التي تعمل بالعناية المركزة فقط من «طبيب عناية مركزة طوارئ وتخدير، أخصائي غير طبيب تغذية إكلينيكية، أخصائي غير طبيب صيدلي اكلينيكي، تمريض عناية مركزة، أخصائي غير طبيب علاج نفسي».

كما حددت المصادر شروط صرف المكافأة الإضافية أن تكون نسبة الأشغال بالعناية المركزة لا تقل عن ٤٠%، وصرف المكافأة الإضافية للوحدة التي ينطبق عليها الشروط وليس بشكل عام لجميع الوحدات.

وتابعت أن يقتصر صرف المكافأة الإضافية على الممارسين الصحيين الذين يعملون في القطاع الصحي بوزارة الصحة، على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية وإعداد المسيرات من قبل مديريات الشؤون الصحية حسب النظام للعاملين بوحدات العناية المركزة للأشهر الثلاثة «سبتمبر/‏ أكتوبر/‏ نوفمبر لعام ٢٠٢٠».

ولفتت إلى أنه سيكون الرفع بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٠ للعاملين في شهر سبتمبر، و٥ نوفمبر للعاملين في شهر أكتوبر، و٥ ديسمبر للعاملين في شهر نوفمبر، ولن يقبل أي قوائم بعد تلك التواريخ على أن يتم إرسالها بعد استكمالها نظاميا إلى وكالة الشؤون الإدارية والمالية للصرف.

 

 

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