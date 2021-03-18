تطوير سوار يعمل بتقنية «GPS» لتتبع سلوك المجرمين عقب الإفراج عنهم

تواصل – وكالات:

تعتزم الشرطة البريطانية استخدام جهاز يعمل بنظام تحديد المواقعGPSلتتبع المجرمين بعد إطلاق سراحهم.

وستجرب 6 وحدات قوات الشرطة في إنجلترا السوار الإلكتروني القادر على تتبع المجرمين عند إطلاق سراحهم من السجن، ليتأكد الضباط من سلوكهم في المناطق التي يوجدون فيها.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن أكثر من نصف المدانين بالسرقة والسطو يواصلون ارتكاب الجرائم في غضون عام، مع ما يقرب من 80% من الحالات التي لم يتسن التعرف على مرتكبيها.

وستجرب الشرطة في أفون، وسومرست، وشيشاير، وغلوسيسترشاير، وجوينت، وهامبرسايد، ووست ميدلاندز، الجهاز بدايةً من 12 أبريل المقبل ، ولمدة 6 أشهر، قبل مد التجربة إلى 13 منطقة أخرى في سبتمبر ، لتكون سياسة عامة مع اللصوص الذين قضوا ما لا يقل عن عام في السجن في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الشرطة: “المراقبة الإلكترونية أداة قوية في نظام العدالة الجنائية، تساعد الشرطة وضباط المراقبة الذين يعملون بجد على مراقبة المخالفين الخطرين. إنها طريقة أريد أن أراها تُستخدم بشكل أكثر إبداعاً، ويمكن أن تساعدنا في معالجة الأسباب الجذرية للجريمة بإعادة الجناة إلى طريق الصواب“.

وستكون الشرطة قادرة على العمل مع موظفي خدمة السجون والمراقبة للتحقيق في وجود مجرمين سابقين قرب مواقع عمليات السطو والسرقة والاقتحام، ما يوفر أدلة حاسمة للقبض على الجناة.

وسيتمكن الموظفون المدربون بعد ذلك من مقارنة سجل مواقع المزودين بأجهزة التتبع بأماكن الجرائم ما يسمح للشرطة إما باستبعاد المشتبهين، أو التحقيق معهم.