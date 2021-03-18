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تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساءً
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله – تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).

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