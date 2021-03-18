دراسة: «زيت السمك» يقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض

تواصل – وكالات

كشفت دراسة طبية نُشرت هذا الأسبوع في مجلة “نيوترينتس” الأكاديمية، أن زيت السمك والكالسيوم، قد يقللان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً للدراسة، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، ويتناولون مكملات زيت السمك والكاليسيوم، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً ولا يتناولون مكملات زيت السمك والكالسيوم.

وأكد الباحثون أن تناول مكملات زيت السمك والكالسيوم دون اتباع نظام غذائي صحي، قد لا يكون له تأثير واضح في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا لا بد من تناول هذه المكملات جنباً إلى جانب مع الأطعمة الصحية.