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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الصحة» تنشر جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة للجسم يومياً

«الصحة» تنشر جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة للجسم يومياً
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة لاحتياج الشخص اليومية.

وقالت الوزارة: “إذا كنت تبحث عن جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة لاحتياجك اليومي، في الدليل الغذائي تجد كل ما يهمك”.

وتضمن الدليل تفاصيل السعرات الحرارية اللازمة لخفض الوزن، وطريقة قياس معدل السمنة، وعدة توصيات لحمية ناجحة، موضحة أنه يمكن تحميل الدليل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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