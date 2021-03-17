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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة مقطع الكلاب الضالة في الدمام

«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة مقطع الكلاب الضالة في الدمام
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تواصل – فريق التحرير:

نفت أمانة المنطقة الشرقية، ما يتم تداوله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار الكلاب الضالة في حي الفاخرية بالدمام.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المقطع المتداول قديم وما تضمنه من معلومات غير صحيحة ، مؤكدة أن الفيديو لكلاب خارج المملكة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية، الجميع ضرورة تحري الدقة، وعدم ترويج الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

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