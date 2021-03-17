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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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5 إجراءات سهلة مع «المكيفات» تضمن لك خفض استهلاك الكهرباء

5 إجراءات سهلة مع «المكيفات» تضمن لك خفض استهلاك الكهرباء
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تواصل – وكالات:

دعا خبراء تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إلى ضرورة اتباع عدة اجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء مع المكيفات، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف.

ونصحوا باختيار المكيف المناسب لمساحة الغرفة، مع شراء أنواع تكييف موفرة للطاقة، وضرورة تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لاستهلاك أقل للطاقة، وسد الثقوب والثغرات بجوار التكييف لمنع تسرب الهواء الحار من الخارج، مع وضع حشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ .

كما شملت النصائح “إغلاق الستائر العازلة للحرارة، والتأكد من وقف تشغيل التكييف عند مغادرة المنزل، وضبط حرارته عند 25 درجة مئوية ، باعتبارها الدرجة المثالية لتبريد مريح للجهاز”.

 

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