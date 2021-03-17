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نزار باهبري يوضح طريقة علاج الصدفية والتهاب الرئة

نزار باهبري يوضح طريقة علاج الصدفية والتهاب الرئة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. نزار باهبري، استشاري أمراض باطنية ومعدية، أن الصدفية مرض مناعي لا علاقه له بالعدوى و من الممكن أن تذهب من تلقاء نفسها، وتعتمد على الجهاز المناعي إذا توقف ام لا عن النشاط الزائد، فهو مرض مناعي غير معدي.

وأضاف باهبري، خلال لقائه على قناة “العربية”، أن مضاعفات التهاب الرئة المرافق لجهاز التنفس الصناعي قد تحدث بسبب بكتيريا تظهر بسبب وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي ومن الممكن أن تسبب هذه البكتيريا إلتهاباً في الرئة وتختفي بالمضادات الحيوية.

وتابع نزار باهبري “إنه قد تحصل مضاعفات وأن المنطقة التي أصُيبت في الرئة تفتح بما فيه الكفاية الحويصلات الهوائية فبالتالي تحتاج إلى تمرين حتى يتعافى المريض على هذه المضاعفات”.

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