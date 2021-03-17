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رسالة مؤثرة.. مواطن يتحدى السرطان ويحصل على الدكتوراه من سرير المرض (فيديو)

رسالة مؤثرة.. مواطن يتحدى السرطان ويحصل على الدكتوراه من سرير المرض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب مواطن شاب مثلاً يحتذى به في تحدي أخطر الأمراض والوصول إلى هدفه والحصول على أعلى الدرجات العلمية من سرير المرض.

ونشر الدكتور حمد بن جروان، سفير الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، مقطع فيديو، ظهر فيه يعبر عن سعادته بعد حصوله على الدكتوراه رغم مرضه الشديد.

وكتب “بن جروان” في تعليقه على الفيديو، قائلاً: “يوم مناقشة الدكتوراه كان حلماً عظيماً وصعباً جداً، غربة وسرطان ودراسة وعلاج، ورغم ذلك كان هذا اليوم من أعظم الأيام، وهو حصولي على الدكتوراه من سرير المرض”.

وأضاف: “يوم عظيم وفرحة عظيمة، ما أعظم عطايا الرب وما أعظم أقداره كل شئ تيسر مقابل مرض فقط”. واختتم تغريدته بتوجيه رسالة مؤثرة للجميع قائلا: “قاتلوا من أجل أحلامكم وستصلون”.

ولاقى الفيديو تفاعلاً وانتشاراً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، وأعاد رواد السوشيال ميديا تداول مقطع قديم لأحمد بن جروان الذي قال فيه: “ما حد يبغى يكون مريضًا، ولا حد يبغى يكون تعبان، كلنا نبغى نكون متعافين وسليمين وأغنياء ومشهورين ومناصب، كلنا نبغى نكون كذا ولكنها أقدار”.

وتابع: “الأركان اللي لازم تحطهم ببالك، الأول موضوع الموت والحياة، فهذا أكثر شئ يؤرق، “جاه” سرطان يموت هذا الكلام غير صحيح، اللي يخليك يعني تعيش وأنا مطمئن وأنت عايش مع مرضك، أنت مسلم تؤمن بأن لك يوم محدد، (حط.. القناعة ذي في رأسك”.

وأضاف: “إذا طلعت فكرة الموت من دماغك وإنك هتكون بسبب المرض هذا، هذي أهم نقطة هتخليك مستقر وأنت عايش مع مرضك، فأنسى موضوع الموت محدد لأن أجلك معلوم، يعني “تصيح، تحزن، تطير، توقع، هتموت في يومك، اللي مكتوب لك مرض ولا بدون مرض”.

وأكمل:”بس لا تموت وأنت حي تدبح نفسك وأنت حي تقتل كل جميل داخلك وأنت حي دائما حزين ومتشائم، ياخي الحياة مرة واحدة لو كان بالأجهزة هذي يا خي، جيب لك أي شئ أسعد نفسك به فمثلا خذ الجوال وتطقطق على اللي تعرفهم”.

وتابع:”بس لا تكون على طول متشائم ومهموم وتموت، فهذا حال الدنيا إحنا أكثر الناس خطباء في مصائب الآخرين، ولكن مصائبنا تختلف الأمور خليك سعيد وعيش حياتك بشكل طبيعي”.

واختتم كلامه، قائلا:”قاتلوا من أجل أحلامكم وستصلون، الكلام سهل، فنحن أكثر الناس خطباء وأصحاب موعظة في مصائب الآخرين، ولكن يختلف الأمر عند الكثير إذا تعرض لقدر من أقدار الله”، مضيفا:”من واقع تجربة مع ماكتب الله لي من أقدار، فيه أمور لابد أن ترسخ في ذهنك لتتعايش مع ظروفك، أمور بسيطة، ولكن أثرها عظيم على نفسيتك وحياتك ومجتمعك”.

 

 

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