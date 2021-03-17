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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بإدارة المخاطر وسلامة المرضى؛ بمقر المستشفى بمدينة الدمام، علماً بأن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى.

(Risk Management and Patient Safety Section Head)

المؤهلات والخبرات:

– درجة بكالوريوس في (إدارة الرعاية الصحية، الجودة وسلامة المرضى).

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في دور ذي صلة.

* للتقديم: اضغط هنــا ).

2- أخصائي مكافحة العدوى:

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– يجب اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS ، TOEFL).

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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