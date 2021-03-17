مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى قوى الأمن، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بإدارة المخاطر وسلامة المرضى؛ بمقر المستشفى بمدينة الدمام، علماً بأن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى.
(Risk Management and Patient Safety Section Head)
المؤهلات والخبرات:
– درجة بكالوريوس في (إدارة الرعاية الصحية، الجودة وسلامة المرضى).
– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في دور ذي صلة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- أخصائي مكافحة العدوى:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– يجب اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS ، TOEFL).
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).