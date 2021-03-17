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عامل يرتب حفلاً وما يدري أنه مُعد لتكريمه والاحتفاء به.. شاهد رد فعله (فيديو)

عامل يرتب حفلاً وما يدري أنه مُعد لتكريمه والاحتفاء به.. شاهد رد فعله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مؤثر، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عامل بترتيب حفل وتجهيزه تماماً بكل شيء من الحلوى والأطعمة، وما يدري أن الحفل معد للاحتفاء به وتكريمه.

الحفل نظمه مواطنون للاحتفاء بالعامل وتكريمه دون أن يدري أنه المُحتفى به والذي سيتم تكريمه في نهاية الحفل.

وبعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة فاجأ الحضور العامل بأن هذا الحفل معد خصيصاً لتكريمه، وتم التقاط الصور التذكارية ومنح الهدايا للعامل الذي لم يتم يتمالك نفسه من فرط السعادة وبكت عيناه فرحاً بهذه اللحظات التي تعكس الوفاء وحسن العهد من أرباب العمل الذين احتضنوه بكل ود ومحبة.

المقطع تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وانهالت التعليقات مثمنين مشاعر الإخلاص والوفاء من أصحاب العمل في تكريم العامل والاحتفاء به نظير ما قدمه من جهد وإخلاص في العمل طيلة الفترة الماضية.

 

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