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«التأمينات»: 3 خطوات لمعرفة إجمالي الأجر المُسجل ومدة الاشتراك

«التأمينات»: 3 خطوات لمعرفة إجمالي الأجر المُسجل ومدة الاشتراك
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أهمية معرفة المستفيد لإجمالي أجره المسجل في التأمينات.

وقالت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي المشترك تسجيل صاحب العمل لأجرك الصحيح يضمن لك الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية”.

وتشمل هذه المنافع:

– معاشات التقاعد

– تعويضات الأخطار المهنية

– تعويضات التعطل عن العمل ساند

وأوضحت أن الأجر المسجل يشمل:”الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات”.

أما خطوات التحقق من الأجر فتشمل:

• تسجل الدخول إلى حسابك في تطبيق تأميناتي أو عبر موقع التأمينات الإلكتروني.

• الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

• الضغط على مدة الاشتراك المراد التحقق منها (ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، ومقدار الأجور).

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