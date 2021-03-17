«التأمينات»: 3 خطوات لمعرفة إجمالي الأجر المُسجل ومدة الاشتراك

تواصل – فريق التحرير:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أهمية معرفة المستفيد لإجمالي أجره المسجل في التأمينات.
وقالت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي المشترك تسجيل صاحب العمل لأجرك الصحيح يضمن لك الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية”.
وتشمل هذه المنافع:
– معاشات التقاعد
– تعويضات الأخطار المهنية
– تعويضات التعطل عن العمل ساند
وأوضحت أن الأجر المسجل يشمل:”الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات”.
أما خطوات التحقق من الأجر فتشمل:
• تسجل الدخول إلى حسابك في تطبيق تأميناتي أو عبر موقع التأمينات الإلكتروني.
• الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.
• الضغط على مدة الاشتراك المراد التحقق منها (ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، ومقدار الأجور).
تأكد من صحة أجرك المسجل#تراها_تفرقhttps://t.co/dbZ2fNKERwpic.twitter.com/gADafjdYS3
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI)March 17, 2021