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«الصحة العالمية» تصدر توصياتها بشأن استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

«الصحة العالمية» تصدر توصياتها بشأن استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
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تواصل – وكالات:

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم توصياتها بشأن استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لـ (كوفيد-19).

وقال رئيس فريق خبراء المنظمة الإستراتيجي المعني باللقاحات في مؤتمر صحفي الدكتور أليخاندرو كرافيوتو: إن اللقاح الذي اعتمدته المنظمة بموجب بروتوكول الاستخدامات الطارئة آمن وفعال بما في ذلك البلدان التي تنتشر فيها المتحورات الجديدة الأكثر عدوى للفيروس.

وأشار رئيس فريق الخبراء إلى سهولة حفظ اللقاح إذ يمكن تخزينه في الثلاجات العادية، ويمكن إعطاؤه للأفراد فوق سن 18 سنة دون حد أقصى للسن، وهو أول لقاح يدرج من جرعة واحدة جاهزة للحقن لا تحتاج إلى أي تركيبات، مما يسهل عملية أخذ اللقاح للأشخاص البعيدين جغرافيا عن النظام الصحي أو الذين يواجهون صعوبة في التنقل.

وأوضح الدكتور كرافيوتو أن اللقاح لا يسبب المرض ولكنه يجعل جهاز المناعة يتعلم الاستجابة بشكل دفاعي ضد الفيروس، وإفراز الأجسام المضادة.

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