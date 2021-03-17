«المرور» يوضح عدد الاعتراضات المسموح تقديمها على المخالفات خلال العام الواحد

تواصل – فريق التحرير :
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا على المخالفات المرورية، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.
جاء ذلك عبر إنفوجرافيك، شاركته منصة “أبشر” تضمن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، كالتالي:
– لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.
– لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.
– عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.
– يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.
من جهة أخرى، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
-تسجيل الدخول في منصة أبشر.
-اختيار خدماتي.
-النقر على المرور.
-اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.
جدير بالذكر، أن منصة أبشر، تواصل باستمرار عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها، التعريف بخدماتها الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمستفيدين.
شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشرhttps://t.co/SNpBew6YZq#وفر_وقتكpic.twitter.com/oNFTAU19cb
— أبشر (@Absher)March 16, 2021