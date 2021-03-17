«المرور» يوضح عدد الاعتراضات المسموح تقديمها على المخالفات خلال العام الواحد

تواصل – فريق التحرير :

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا على المخالفات المرورية، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

جاء ذلك عبر إنفوجرافيك، شاركته منصة “أبشر” تضمن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، كالتالي:

– لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

– لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

– عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

– يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

من جهة أخرى، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول في منصة أبشر.

-اختيار خدماتي.

-النقر على المرور.

-اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

جدير بالذكر، أن منصة أبشر، تواصل باستمرار عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها، التعريف بخدماتها الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمستفيدين.