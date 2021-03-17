الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور» يوضح عدد الاعتراضات المسموح تقديمها على المخالفات خلال العام الواحد

«المرور» يوضح عدد الاعتراضات المسموح تقديمها على المخالفات خلال العام الواحد
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا على المخالفات المرورية، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

جاء ذلك عبر إنفوجرافيك، شاركته منصة “أبشر” تضمن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، كالتالي:

– لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

– لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

– عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

– يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

من جهة أخرى، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال المنصة الإلكترونية للخدمات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول في منصة أبشر.

-اختيار خدماتي.

-النقر على المرور.

-اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

جدير بالذكر، أن منصة أبشر، تواصل باستمرار عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بها، التعريف بخدماتها الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمستفيدين.

مواد ذات صلة

«الجوازات» توضح مدى إمكانية عودة عامل «خرج ولم يعد» منذ عدة أشهر

«الجوازات» توضح مدى إمكانية عودة عامل «خرج ولم يعد» منذ عدة أشهر

«المرور» يوضح موقف وافد عاد بتأشيرة جديدة ورخصته القديمة سارية

«المرور» يوضح موقف وافد عاد بتأشيرة جديدة ورخصته القديمة سارية

«حساب المواطن» يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على دفعة شهر مارس

«حساب المواطن» يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على دفعة شهر مارس

تفاعلاً مع مقطع وثقه مواطن..المرور يضبط قائد مركبة مخالف في جدة 

تفاعلاً مع مقطع وثقه مواطن..المرور يضبط قائد مركبة مخالف في جدة 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>