بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحرس الوطني، تنبيهاً مهماً للمرشحين والمرشحات، بشأن موعد إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأوضحت أن موعد إجراء المقابلة والمطابقة سيكون عتبارًا من يوم الأحد المقبل 8/8/ 1442 ه، في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

وأكدت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ولفتت إلى أنه لابد إحضار بعض المستندات المطلوبة، مثل أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، و3 صور شخصية، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.

وأبانت أن من بين المستندات المطلوب اصطحابها، معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وإحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

وشددت على الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، حيث إن عدم الحضور سيعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح، داعيةً إلى الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:45) صباحاً.

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في مزيد من المعلومات الاتصال على الرقم (4912222) تحويلة (23415)، أو البريد الإلكتروني (GDHR@SANG.GOV.SA)، ويمكن للمرشحين الوصول إلى عنوان اللجنة بالبحث عن “مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان” في برامج الخرائط.

للاطلاع على أسماء المقبولين(أضغط هنا).