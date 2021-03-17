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جمعية «حياتنا» توقع شراكة استراتيجية مع مدينة الملك سعود الطبية

جمعية «حياتنا» توقع شراكة استراتيجية مع مدينة الملك سعود الطبية
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا”، شراكة استراتيجية مع مدينة الملك سعود الطبية، ضمن خطة الجمعية لتعزيز وتفعيل الشراكات النوعية.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عاطف بن محمد سرور، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الأستاذ أحمد بن شندل العنزي.

وتهدف الشراكة لتفعيل عدد من المبادرات ومنها “عيادة حياتنا” الافتراضية، والتي تعتبر من البرامج النوعية والمتميزة، حيث تعد الأولى من نوعها في المملكة التي تعنى بمكافحة عدد من الأمراض المزمنة والتوعية بمسبباتها، وطرق الوقاية منها وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية لدى عموم المجتمع والتي ترتبط بأهداف ورؤية المملكة 2030.

وشملت الاتفاقية على الإشراف الصحي للعيادة ومراجعة البروتوكولات الوقائية والتعاون في تنفيذ الجلسات الوقائية وتزويد العيادة بالتحاليل والتقارير الطبية وتوفير عيادة مجانية للمراجعين والاستفادة من المرافق والتجهيزات في المدينة الطبية، كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ الفعاليات والدورات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

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