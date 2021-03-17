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«الغذاء والدواء» توضح اشتراطات الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي

«الغذاء والدواء» توضح اشتراطات الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة الإفصاح بشكل واضح عن كمية السُكر المضاف في الخلطات والمشروبات، وإشعار المستهلك بإمكانية طلب المشروب بدون سُكر.

وأوضحت الهيئة الاشتراطات التي لا بد من توفرها في قوائم الطعام أو المشروبات أو اللوحات الإلكترونية التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، كالتالي :

– كتابة اسم المنتج على حسب نوعه سواء كان عصيرًا أو كوكتيلًا أو شرابًا أو “نكتار”.
– الإفصاح عن محتوى المنتج من السعرات الحرارية.
– الإفصاح عن مسببات الحساسية وجميع مكونات المنتج.
– عدم وضع أي عبارات تضليلية.
– كتابة العبارة التالية أسفل قائمة العصائر الطازجة “بدون سكر مضاف”.
– الإفصاح عن كمية السكر المضاف في الخلطات والمشروبات بكتابة العبارة التالية “يحتوي على كمية السكر بالجرام” من السكر المضاف.
– كتابة العبارة التالية بشكل واضح ومقروء : “يحق للمستهلك طلب عدم إضافة السكر في الخلطات والمشروبات.”

وأشارت الهيئة إلى ضرورة وضع ملصق يحتوي على التالي : ” يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد البالغ من السكر المضاف أكثر من 50 جرامًا في اليوم، أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة من السكر”.

كما أكدت على ضرورة وضع ملصق يحتوى على التالي : “يجب ألا يتجاوز استهلاك الأطفال من السكر المضاف أكثر من 25 جرامًا في اليوم، أي ما يعادل ست ملاعق صغيرة من السكر.”

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