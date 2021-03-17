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«الأمن العام»: القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

«الأمن العام»: القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق
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تواصل – فريق التحرير :

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (جازان ومكة المكرمة والرياض)، 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة، منهم 4 مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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