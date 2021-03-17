الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مصادر: تغليظ عقوبة نقل وتهريب المتسللين إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال

مصادر: تغليظ عقوبة نقل وتهريب المتسللين إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت مصادر، أن الجهات المختصة بصدد القيام بتغليظ عقوبة نقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن العقوبة الجديدة ستكون السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، وغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال.

جدير بالذكر، أن العقوبة السابقة تنص على السجن لمدة عامين والغرامة المالية بواقع 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا، والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

مواد ذات صلة

المياه الوطنية: غرامة التوصيلات غير النظامية تصل لـ 50 ألف ريال

المياه الوطنية: غرامة التوصيلات غير النظامية تصل لـ 50 ألف ريال

«الأمن البيئي» يوضح عقوبات مخالفة صيد الكائنات الفطرية

«الأمن البيئي» يوضح عقوبات مخالفة صيد الكائنات الفطرية

ضبط قائد مركبة تعمد السير على أكتاف الطريق في عسير.. وإحالته لـ«الهيئة المرورية»

ضبط قائد مركبة تعمد السير على أكتاف الطريق في عسير.. وإحالته لـ«الهيئة المرورية»

«السياحة» توضح عقوبة مزاولة أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص

«السياحة» توضح عقوبة مزاولة أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة