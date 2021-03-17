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«أوبو» تطلق هواتف «رينو 5» في المملكة.. تعرّف على المزايا

«أوبو» تطلق هواتف «رينو 5» في المملكة.. تعرّف على المزايا
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق سلسلة هواتف رينو 5 التي تشمل نسختي برو 5G ورينو 5 Z في المملكة بالإضافة إلى إطلاق سوار “أوبو باند” الذكي.

وأوضح مسؤول بالشركة أن الأجهزة الجديدة تدعم الجيل الخامس من الاتصالات التي باتت متوفرة الآن في المملكة.

ويتميز هاتف Oppo Reno5 Pro 5G بوجود شاشة بقياس 6.55 بوصة من نوع AMOLED منحنية الجانبين وبدقة FHD+، وتتمتع بسرعة تحديث 90 هرتز وحساسية لمس 180 هرتز، وتوفر دعم تقنية البصمة ودعم تقنية HDR10+، وتأتي محمية بطبقة زجاج جوريلا جلاس 5.

كما يجلب معه معالج سنابدراجون 865 وذاكرة رام 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وقرص تخزين UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

ويضيف الهاتف كاميرا رباعية بالخلف؛ رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، واسعة 16 ميجابكسل، تقريب 13 ميجابكسل، وماكرو 2 ميجابكسل، ويدعم نظام الكاميرات تقنية التركيز المزدوج وتقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحسين لالتقاط الصور والفيديو حتى في الإضافة المنخفضة، كما يدعم ميزة التركيز أثناء تصوير الفيديو، وميزة التقريب حتى 5 مرات. فيما توفر الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجابكسل وتدعم تقنية التعرف على الوجه.

وسيوفر الهاتف كذلك بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ودعم الشحن السريع جدًا 65 واط، بجانب تقنية الشحن العكسي.

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