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مستخدمو «سكايب» يترقبون إطلاق ميزة جديدة للتطبيق خلال أيام

مستخدمو «سكايب» يترقبون إطلاق ميزة جديدة للتطبيق خلال أيام
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تواصل – وكالات :

يترقب مستخدمو تطبيق “سكايب” أن تطلق شركة مايكروسوفت خلال اليومين القادمين، ميزة جديدة تعمل على منع ضوضاء الخلفية وتصفيتها دون التأثير على صوت المستخدم أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

وتعتمد هذه التقنية على التعلم الآلي، لمعرفة الفرق بين الكلام والضوضاء، حيث تُستخدم مجموعة بيانات تمثيلية لتدريب نموذج التعلم الآلي على العمل في معظم المواقف التي يواجهها مستخدمو سكايب.

وكشف خبراء سكايب عن أن مجموعة البيانات الخاصة بالميزة تتكون من حوالي 760 ساعة من بيانات الكلام النظيف بعشر لغات مختلفة، و 180 ساعة من بيانات الضوضاء، التي تتراوح بين صوت الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر وصوت نباح الكلاب.

فيما يلي طريقة تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء في تطبيق سكايب، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس:

– في تطبيق سطح المكتب، انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق “إعدادات”. في خيار الإعدادات، انقر فوق “الصوت والفيديو”.
– قم بالتمرير لأسفل على اليمين وستظهر ميزة “إلغاء الضوضاء”.
– عند تشغيل إلغاء الضوضاء، يمكنك الاختيار بين “تلقائي” أو “منخفض” أو “مرتفع”.

في الوقت الحالي، ستكون هذه الميزة متوفرة فقط على تطبيق سكايب على سطح المكتب، وليس على أجهزة أندرويد وiOS.

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