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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وكالة الطاقة الذرية تكشف عن أنشطة إيران النووية تحت الأرض

وكالة الطاقة الذرية تكشف عن أنشطة إيران النووية تحت الأرض
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تواصل – وكالات:

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيرانية نووية “تحت الأرض”.

وبدأت إيران العام الماضي نقل 3 مجموعات من نماذج متطورة مختلفة من محطة فوق الأرض في نطنز، إلى أخرى تحت الأرض لتخصيب الوقود.

وتخصب طهران اليورانيوم بالفعل تحت الأرض، باستخدام أجهزة طرد مركزي من طراز “آي آر 2 إم”، لكن بموجب الاتفاق، فلا يسمح لها بالتخصيب هناك سوى باستخدام الجيل الأول من أجهزة “آي آر 1″، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء يوم الاثنين: “في 15 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي (آي آر 4) ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود”.

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