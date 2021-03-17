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3 أسباب لزيادة استهلاك السكر في فترة بعد الظهر.. تعرّف عليها

3 أسباب لزيادة استهلاك السكر في فترة بعد الظهر.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

كشفت خبيرة التغذية الأسترالية، لورا فورد، عن أهم 3 أسباب وراء احتياج الإنسان للسكر كل يوم في فترة ما بعد الظهيرة.

وأكدت أن السبب الأول وراء ذلك هو عدم تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات في وقت الغداء، موضحة: “إذا تخطيت الكربوهيدرات في وقت الغداء، فهذا يعني أنك تفقد عنصرًا غذائيًا رئيسيًا يساعدك على منحك الطاقة طوال فترة ما بعد الظهر”.

وتوصي لورا بتناول بعض الكربوهيدرات على وجبة الغداء مثل البطاطا الحلوة والأرز البني، لأن الكربوهيدرات تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وأشارت إلى أن ثاني هذه الأسباب هو عدم تناول طعام كافٍ خلال اليوم، مما يدفع الإنسان لتناول كميات من السكر لحاجة الجسم للطاقة.

وتوصي الطبيبة بتناول كميات كافية من الطعام خلال اليوم لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة وتجنب تناول أطعمة تحتوي على السكر.

وثالث هذه الأسباب هو عدم الحصول على ما يكفي من النوم، حيث إن قلة النوم هي السبب الرئيسي لرغبتك في تناول  الحلوى، لأن هرمونات الجوع الغريلين واللبتين تتأثر بالنوم ، وعند عدم الحصول على كمية كافية من النوم تزداد هرمونات الجوع خلال النهار، مما يولد الرغبة بتناول الأطعمة الحلوة، لذا ينصح بالحصول على ثماني ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.

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