طبيب يحذر من استخدام بعض الأعشاب في علاج «القولون التقرحي»

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حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، من بعض الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج القولون التقرحي.

وقال “الذيابي”، في تغريدة على موقع”تويتر” إن أعشاب مثل: (الفصفصة- الصبر- الهندباء البرية- النفل البنفسجي)، لم يثبت علمياً فعاليتها في علاج القولون التقرحي.

وأكد أن العلاج يكون بالأدوية المثبطة للالتهابات، وفي حالات متقدمة العلاج البيولوجي والتدخلات الجراحية.

يذكر أن من أعراض القولون التقرحي هي:-