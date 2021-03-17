الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طبيب يحذر من استخدام بعض الأعشاب في علاج «القولون التقرحي»

طبيب يحذر من استخدام بعض الأعشاب في علاج «القولون التقرحي»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، من بعض الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج القولون التقرحي.

وقال “الذيابي”، في تغريدة على موقع”تويتر” إن أعشاب مثل: (الفصفصة- الصبر- الهندباء البرية- النفل البنفسجي)، لم يثبت علمياً فعاليتها في علاج القولون التقرحي.

وأكد أن العلاج يكون بالأدوية المثبطة للالتهابات، وفي حالات متقدمة العلاج البيولوجي والتدخلات الجراحية.

يذكر أن من أعراض القولون التقرحي هي:-

  • الإسهال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بدم أو صديد
  • آلام البطن وتشنجاتها
  • ألم المستقيم
  • الحاجة إلى التبرز
  • عدم القدرة على التبرز بالرغم من الحاجة إلى ذلك
  • فقدان الوزن
  • الإرهاق

مواد ذات صلة

هل إضافة النعناع إلى الشاي يضر بـ«المعدة»؟.. طبيب يجيب

هل إضافة النعناع إلى الشاي يضر بـ«المعدة»؟.. طبيب يجيب

استشاري يوضح أبرز أعراض عسر الهضم الوظيفي وكيفية التخفيف منها (فيديو)

استشاري يوضح أبرز أعراض عسر الهضم الوظيفي وكيفية التخفيف منها (فيديو)

طبيب: التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

طبيب: التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

طبيب يوضح أهم الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان القولون (فيديو)

طبيب يوضح أهم الفحوصات المبكرة للكشف عن سرطان القولون (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>