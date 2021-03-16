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«الزعاق» يكشف أسباب خروج الزواحف والثعابين من جحورها

«الزعاق» يكشف أسباب خروج الزواحف والثعابين من جحورها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سبب خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام.

وقال الزعاق خلال مقطع مصور نشره على “تويتر”: “خلال هذه الأيام يدخل موسم “الحميمين” وسمي بهذا نسبة إلى حمو باطن الأرض ووجه السماء”، مشيرا إلى أنه آخر مواسم البرد.

وتابع: “حمو الحميمين يتولد عنه خروج الزواحف السامة والعقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي”.

وأكد أن في هذا الموسم يزداد تبخير الأرض للرطوبة فتتشكل السحب بفعل التسخين الذاتي المسماه بالمراويح.

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