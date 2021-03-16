الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تقويم التعليم» تحدد موعد الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية «التربوي العام»

«تقويم التعليم» تحدد موعد الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية «التربوي العام»
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، يوم السبت المقبل 20 مارس 2021م لتطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية “الاختبار التربوي العام” وتستمر حتى يوم الجمعة 26 مارس 2021م.

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23 – 30 يناير 2021م وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20 – 25 / 3 / 2021م.

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة. كما تعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

وتشمل المعايير والمسارات المهنية بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام عددًا من التخصصات، منها: (تخصصات لكافة المراحل في التربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والتاريخ، والجغرافيا، وصعوبات التعلّم، والتربية الفكرية، والعوق السمعي، والعوق البصري، والتوحد، ومهارات البحث ومصادر المعلومات، والتدريبات السلوكية، والتربية الفنية، والتربية الصحية والبدنية، ورياض الأطفال، والتربية الأسرية، والإرشاد الطلابي، والإشراف التربوي، والقيادة المدرسية، والموهوبين، والعلوم الإدارية، وعلم الأرض، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وتدريبات النطق، والاجتماعيات، ومنها -كذلك- ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والصفوف الأولية).

وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخص المهنية بكافة أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي، علمًا بأن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30 مايو 2021م.

ودعت الهيئة الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة، والإجابة عن جميع الاستفسارات.

مواد ذات صلة

«تقويم التعليم»: 39 مؤشراً لتقويم منظومة البحث والتطوير والابتكار

«تقويم التعليم»: 39 مؤشراً لتقويم منظومة البحث والتطوير والابتكار

«تقويم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تحدد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد

تصريح مهم من «آل الشيخ» بشأن التعليم عن بُعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة