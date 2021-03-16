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بمشاركة القوات الجوية للمملكة.. انطلاق تمرين «عين الصقر 1» في اليونان (صور)

بمشاركة القوات الجوية للمملكة.. انطلاق تمرين «عين الصقر 1» في اليونان (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت اليوم الثلاثاء، من قاعدة «سودا» الجوية في جمهورية اليونان فعاليات تمرين “عين الصقر 1″، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

بدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكيه السعوديه “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000″ و”فانتوم ف-4) في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

هذا وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة تعــد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا.

وأضاف العقيد الشهري أن هذا التمرين يعد استثنائيًا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.

وتابع أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناءً على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.

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