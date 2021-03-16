«الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أهم الأعراض الأولى للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وتشمل هذه الأعراض ما يلي:
• نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز
• نقص الوزن غير المعروف سببه
• اضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة
• فقرد الدم الشديد الغير معروف سببه
• الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز
• تغير في الإخراج
• الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة
لكل مشكلة علامات قبل حدوثها .. تعرّف على الأعراض الأولى للإصابة بـ#سرطان_القولون_والمستقيم👇🏼#عش_بصحةpic.twitter.com/fm6EkyzM15
— عش بصحة (@LiveWellMOH)March 16, 2021