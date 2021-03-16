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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

«الصحة»: 7 أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أهم الأعراض الأولى للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

• نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز

• نقص الوزن غير المعروف سببه

• اضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة

• فقرد الدم الشديد الغير معروف سببه

• الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز

• تغير في الإخراج

• الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة

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