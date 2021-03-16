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نائب مدير الثروة السمكية يوضح سبب حظر صيد «الناجل والكرادي» (فيديو)

نائب مدير الثروة السمكية يوضح سبب حظر صيد «الناجل والكرادي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب مدير الثروة السمكية، المهندس ياسر العدنان، أن قرار حظر صيد أسماك “الناجل” و”الطرادي” سينعكس إيجابا على البيئة البحرية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق 1 أبريل 2021م على أن ينتهي الحظر في 19 شوال 1442هـ الموافق 31 مايو 2021م.

وحدد الوزارة 3 أهداف وراء قرار الحظر، وهي: “الحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إلى جانب إعطاء فرصة وضع البيض خلال فترة التكاثر”.

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