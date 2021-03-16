6 طرق خفية لغرس الأخلاق الحميدة في طفلك

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الأطفال كائنات لطيفة تتأثر بسهولة بمحيطهم، وبينما يريد كل والدين أن يكون طفلهما هو الأفضل ، فإن الطريقة التي تتعامل الأسرة بها مع الطفل،ونوع البيئة التي تبنيها له والعلاقة التي تربط الوالدين بطفلهما، هو ما يحدد كيف يتصور الطفل نفسه أو نفسها في المستقبل.

لذا ، إذا كنت تتطلع إلى تربية طفل مسؤول ومهذب دون بذل الكثير من الجهد ، فإليك بعض الطرق الدقيقة لغرس الأخلاق في طفلك وفقاً لموقع «timesofindia».

1- لا تنتظرهم حتى يكبروا



في كثير من الأحيان ، ينتظر الآباء أن يكبر أبنائهم ويصلوا إلى مرحلة النضج ، وذلك لتعليمهم معنى الخير والطيبة في المجتمع. ومع ذلك ، يجب أن يبدأ غرس هذه القيم والمعتقدات في مرحلة مبكرة. الأطفال متيقظون وكلما أدركت ذلك بشكل أسرع ، كلما تعلموا بشكل أسرع أن يكونوا في أفضل سلوك لهم.

2 – كن أنت القدوة



كما هو معروف ، يتعلم الأطفال من والديهم. يميل الآباء أحيانًا إلى عدم الالتزام بما يعلمونه لأطفالهم. هذا يضع الطفل في حالة عقلية متضاربة. لذلك ، إذا كنت تريد أن يكون طفلك رائعًا في شيء ما ، فقد حان الوقت للتفكير الذاتي أولاً والعمل على نفسك. كن الشخص الذي تريد أن يصبح أطفالك.

3 – ضع قواعد أساسية



الأبوة والأمومة تنطوي على الكثير من العمل. لذلك ، ودون أن تجعل الأمر واضحًا ، يمكنك بالتأكيد وضع قواعد أساسية مناسبة لجعل طفلك أكثر عرضة للمساءلة والالتزام بالمواعيد. على سبيل المثال ، تخصيص ساعات مختلفة للأنشطة المختلفة وتوفير خطة روتينية لكل شيء سيجعل طفلك أكثر وعيًا بفكرة الالتزام بالمواعيد وسيساعده على تقدير الوقت.

4 – بناء جو من اللطف

قبل أن تبدأ في تعليم طفلك عن الأخلاق ، افهم جوهر سبب أهميتها. إن تعليم طفلك آداب السلوك سيساعده فقط على “الظهور” بطريقة جيدة أمام الناس. ولكن عندما تختار تعليمهم اللطف ، فإن الأخلاق ستصبح من طبيعتهم، لذلك اهدف إلى بناء جو من اللطف والتواضع بينك وبين طفلك.

5 – لا تطالبهم بالاعتذار

الأطفال عرضة لارتكاب الأخطاء. ولكن بدلاً من طلب الاعتذار ، ساعدهم على التعلم من أخطائهم واجعلهم يقررون بأنفسهم ما إذا كان ينبغي عليهم الاعتذار أم لا. القيام بذلك سيجعلهم مسؤولين بشكل طبيعي عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها.

6 – تجنب تدليلهم بصورة مبالغ فيها

بينما قد ترغب في تدليل طفلك ومنحه الأفضل من كل شيء ، فإن السماح لطفلك بالنمو بمفرده سيساعده على فهم المسؤولية ودوره في المجتمع. إذا واصلت رعايتهم بصورة مبالغ فيها ، فسوف يعتمدون عليك فقط وسينشأون على فكرة أن كل ما يحصلون عليه منك هو شيء مسلم به.