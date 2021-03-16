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«واتسآب» يمنع مستخدمي هواتف «آيفون» القديمة من هذه الخدمات

«واتسآب» يمنع مستخدمي هواتف «آيفون» القديمة من هذه الخدمات
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني أن تطبيق “واتسآب” يعتزم التوقف عن تنزيلاتالتحديث الجديد لهواتف “آيفون” القديمة مستقبلا.

وأوضح التقرير أن التطبيق سيمنع مستخدمي نظام تشغيل “آي أو أس 9” أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو استخدام التطبيق للدردشة.

ولن يشكل هذا الأمر مشكلة لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل “آي أو أس 10″، لكنه سيحرم أصحاب الهواتف القديمة، مثل هاتف 4 أس أو ما هو أقدم، والتي تعتمد نظام التشغيل القديم، من استخدام واتساب.

 ولا يزال سكان دول عدة في العالم يعتمدون على هواتف آيفون القديمة بشكل كبير، بسبب انخفاض الدخل في تلك الدول، وسهولة اقتناء الهواتف المستعملة.

 وأطلقت شركة آبل نظام تشغيل آي أو أس 10 في سبتمبر الماضي، وهو النظام الذي تستطيع أغلب هواتف الشركة الحديثة تحميله واستخدامه.

 وتسعى شركة واتساب أن تكون تحديثات التطبيق الجديدة مطابقة لنظام التشغيل على الهواتف التي تستخدم التطبيق، لذلك فهي تعتزم قطع عملها مع الهواتف القديمة.

 

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