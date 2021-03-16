بإجراء مسح لشبكية العين.. ابتكار تقنية جديدة لاكتشاف التوحد لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

طوّر عالم صيني تقنية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إجراء مسح لشبكية العين للأطفال ، ابتداء من سن 6 سنوات للكشف المبكر عن مرض التوحد أو خطر الإصابة به.

وقال بيني زي الأستاذ بالجامعة الصينية في هونغ كونغ: إن مسح شبكية العين يُمكن أن يساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر والنتائج العلاجية بالنسبة للأطفال.

وأضاف أن أهمية التقنية الجديدة هي الكشف المبكر للتوحد لدى الأطفال وهم ما زالوا في طور النمو ، لذا هناك فرصة أكبر للتغلب على المرض، موضحاً أنالتقنية تستخدم كاميرا عالية الدقة مع برنامج كمبيوتر جديد يحلّل مجموعة من العوامل، بما في ذلك طبقات الألياف والأوعية الدموية في العين.

وأكد أنه يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض التوحد والتعجيل بإدراجهم في برامج العلاج.