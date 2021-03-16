الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بإجراء مسح لشبكية العين.. ابتكار تقنية جديدة لاكتشاف التوحد لدى الأطفال

بإجراء مسح لشبكية العين.. ابتكار تقنية جديدة لاكتشاف التوحد لدى الأطفال
0

تواصل – وكالات:

طوّر عالم صيني تقنية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إجراء مسح لشبكية العين للأطفال ، ابتداء من سن 6 سنوات للكشف المبكر عن مرض التوحد أو خطر الإصابة به.

وقال بيني زي الأستاذ بالجامعة الصينية في هونغ كونغ: إن مسح شبكية العين يُمكن أن يساعد في تحسين فرص الاكتشاف المبكر والنتائج العلاجية بالنسبة للأطفال.

وأضاف أن أهمية التقنية الجديدة هي الكشف المبكر للتوحد لدى الأطفال وهم ما زالوا في طور النمو ، لذا هناك فرصة أكبر للتغلب على المرض، موضحاً أنالتقنية تستخدم كاميرا عالية الدقة مع برنامج كمبيوتر جديد يحلّل مجموعة من العوامل، بما في ذلك طبقات الألياف والأوعية الدموية في العين.

وأكد أنه يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض التوحد والتعجيل بإدراجهم في برامج العلاج.

 

مواد ذات صلة

هل ارتفاع نسبة الكوليسترول للمصابين بالسكري يؤثر على شبكة العين؟.. استشاري يجيب

هل ارتفاع نسبة الكوليسترول للمصابين بالسكري يؤثر على شبكة العين؟.. استشاري يجيب

3 نصائح ذهبية لمرضى السكري للوقاية من «العمى»

3 نصائح ذهبية لمرضى السكري للوقاية من «العمى»

نصيحة مهمة من طبيب مختص لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد

نصيحة مهمة من طبيب مختص لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد

هل تطعيم «الإنفلونزا» يسبب التوحد عند الأطفال؟.. «الصحة» توضح

هل تطعيم «الإنفلونزا» يسبب التوحد عند الأطفال؟.. «الصحة» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة