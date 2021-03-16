بالخطوات.. كيفية إطلاع ولي الأمر على جدول حضور وانضباط أبنائه بـ«منصة مدرستي» (فيديو)

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أوضحت مقطع فيديو، كيفيةإطلاع ولي الأمر على حضور وانضباط أبنائه على منصة “مدرستي” وحضور الدروس في نظام “التيمز”.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الميدان التعليمي”، خطوات إطلاع ولي الأمر على جدول حضور أبنائه من خلال الدخول على اسم الطالب بمنصة مدرستي، ثم الدخول على جدول، يليه الجدول الدراسي، وبعدها ستظهر نافذة تبين حضور وغياب وتأخر الطالب، أسفل كل درس.

الجدير بالذكر أنه لن يكون هناك إشعار لولي الأمر من قبل المنصة إلا من خلال الغياب الكامل للطالب.

وكانت وزارة التعليم، قد كشفت مؤخراً عن أهم إحصائيات الدخول على منصة مدرستي خلال العام الجاري، التي أظهرت أن عدد طلاب وطالبات مدارس التعليم ‏الحكومي الذين تفاعلوا مع منصة مدرستي وصل إلى 4.9 مليون، والمعلمين والمعلمات 408.8 ألف، وقادة المدارس 8 آلاف، وأولياء الأمور ‏‏923.7 ألف، فيما وصل عدد طلاب وطالبات التعليم الأهلي والأجنبي ‏إلى 183.8 ألف.‏

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد زيارات رابط مدرستي بلغ نحو 588 مليون زيارة، ‏وعدد الدروس الافتراضية المنشأة 120 مليون درس، وعدد الواجبات ‏المسندة 35.9 مليون.

وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي المشاهدات على قنوات عين (دروس اليوتيوب) بلغت نحو ‏‏320 مليون مشاهدة، شملت 223.8 مليون من داخل المملكة، 6.2 ‏مليون من الخارج، فيما وصل إجمالي مشاهدات البث الفضائي المباشر ‏إلى 140.3 مليون مشاهدة.‏