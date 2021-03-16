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«المسند»: توقعات بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على هذه المناطق

«المسند»: توقعات بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى يوم الجمعة في المناطق الشمالية، بينما في منطقتي الشرقية والرياض ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة، في حين بقية المناطق مستقرة إلى متذبذبة نوعاً ما.

وأوضح المسند، أن الكتلة الهوائية والعوالق الغبارية جراء العاصفة الغبارية حمراء والتي تشكلت الجمعة الماضية، تزحزحت نسبياً باتجاه حوض الخليج العربي، بسبب الرياح العلوية، علماً أن مكونات تلك الكتلة خطيرة حيث تحتوي على جزيئات غبارية متناهية الصغر (PM2.5).

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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